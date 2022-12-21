Antalya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde VakıfBank'ı 3-1 yenerek şampiyon olan İtalyan ekibi Imoco Volley'in başantrenörü Daniele Santarelli, merakla beklenen açıklamayı ülkesinin önde gelen gazetelerinden Corriere dello Sport'a yaptı.





Giovanni Guidetti'nin A Milli Kadın Voleybol Takımı ile yollarını ayırmasından sonra görev için Sırbistan Milli Takımı'nı da çalıştıran Santarelli'nin ismi gündeme gelmişti.

2022'nin ocak ayında Zoran Terzic'in yerine Sırbistan'ın başına geçen 41 yaşındaki hoca, Giovanni Guidetti'nin takımı VakıfBank'ı yendiği maçın ardından Corriere dello Sport'a şu açıklamayı yaptı:

"Evet Türk Milli Takımı'ndan bir teklif aldım. Ancak Sırbistan ile bir sözleşmem var ve ilk önce onlarla konuşmak bana doğru geliyor. Eğer bu teklif bana geliyorsa şimdiye kadar iyi bir iş çıkardığımın kanıtı. "Kendim ve Sırbistan için en iyisinin ne olduğuna karar verip, ikimiz için de doğru çözümü bulacağız."

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun İtalyan antrenöre 2 yılı opsiyonlu 2026'ya kadar sürecek bir sözleşme teklifinde bulunduğu biliniyor.