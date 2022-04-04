Daniele Russo: 'Kale önünde daha net olabilirdik'

Süper Lig 'in 31. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı A. Hatayspor ile 0-0 berabere kalan Adana Demirspor’da Yardımcı Antrenör Daniele Russo, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Russo, çok iyi hazırlandıklarını ve futbolcularını tebrik ettiğini belirterek, "Çok iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Çok iyi hazırlandığımız bir maçtı ve performanslarından dolayı futbolcularımı tebrik ediyorum. Baktığınızda iyi bir takım ve teknik direktöre karşı onların evinde böyle bir performans sergiledik. 6-7 tane pozisyona girdik belki de daha fazla ama kalecileri de kendisini aştı ve bizde daha net olabilirdik o pozisyonlarda. Galip gelemediğimiz için tabi ki üzgünüz ve bu şekilde evimize dönüyoruz. Bazı pozisyonlar oluyor ki maçı kazandırabilir, kaybettiredebilir. O yüzden baktığınızda yaklaşımımızdan dolayı çocuklarımızı tebrik etmek istiyoruz. Çünkü çok iyi hazırlandılar ve çok zor bir maçta kendi performanslarını sergilediler. Sadece kale önünde daha net olabilirdik. O yüzden bu puanla evimize dönüyoruz" şeklinde konuştu.

HATAY (İHA)