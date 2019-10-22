''Daniele Orsato kolay kolay oyunu kesmez''

Galatasaray’ın, Real Madrid’le oynayacağı karşılaşmayı yönetecek İtalyan hakem Daniele Orsato, aslında tipik bir İngiliz hakemi gibi... Bu sezon Şampiyonlar Ligi grubunda Valencia’nın, evinde Ajax’a 3-0 yenildiği maçı yönetti ve 9 sarı çıkardı. Toplamda ise bu sezon 6 mücadelede 40 sarı (27’si İtalya’da) ve 1 kırmızı çıkardı. Orsato, karşılaşmanın temposunun düşmesini ve oyunun çok fazla durmasını sevmeyen bir hakem. Çizme’nin, iyi hakemleri arasında gösteriliyor.

Kolay kolay faul çalmaz ve onun maçları genelde kıran kırana geçer. Oyunun durması için gerçekten yüzde 100 faullük bir pozisyon olması gerekiyor. Ancak karşılaşmada onun özelinde sertlik sınırları aşıldığı anda da sarı kartlarına başlar.