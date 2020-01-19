Daniel Sturridge'in durumu belirsizliğini koruyor

Devre arası kampında Partizan Tiran ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Trabzonspor’un yıldızı Daniel Sturridge'in durumu belirsizliğini koruyor. İngiliz oyuncunu ile ilgili son kararın ise maç saatinde verileceği öğrenildi.

19 Ocak 2020, Pazar 06:01 Son Güncelleme:
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Daniel Sturridge'in durumu belirsizliğini koruyor

Trabzonspor’un devre arası kampında Partizan Tiran ile oynadığı karşılaşmada Bordo-Mavililer’in yıldızı Daniel Sturridge, ayağına aldığı darbe nedeniyle sakatlanmıştı.

Hafta boyunca yoğun tedavi uygulanan 30 yaşındaki İngiliz forvetin durumunun ise belirsizliğini koruduğu öğrenildi. Sturridge ile ilgili son kararın ise maç saatinde verileceği öğrenildi.

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