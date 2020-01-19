Trabzonspor’un devre arası kampında Partizan Tiran ile oynadığı karşılaşmada Bordo-Mavililer’in yıldızı Daniel Sturridge, ayağına aldığı darbe nedeniyle sakatlanmıştı.

Hafta boyunca yoğun tedavi uygulanan 30 yaşındaki İngiliz forvetin durumunun ise belirsizliğini koruduğu öğrenildi. Sturridge ile ilgili son kararın ise maç saatinde verileceği öğrenildi.