Daniel Sturridge'in durumu belirsizliğini koruyor
Devre arası kampında Partizan Tiran ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Trabzonspor’un yıldızı Daniel Sturridge'in durumu belirsizliğini koruyor. İngiliz oyuncunu ile ilgili son kararın ise maç saatinde verileceği öğrenildi.
Trabzonspor’un devre arası kampında Partizan Tiran ile oynadığı karşılaşmada Bordo-Mavililer’in yıldızı Daniel Sturridge, ayağına aldığı darbe nedeniyle sakatlanmıştı.
Hafta boyunca yoğun tedavi uygulanan 30 yaşındaki İngiliz forvetin durumunun ise belirsizliğini koruduğu öğrenildi. Sturridge ile ilgili son kararın ise maç saatinde verileceği öğrenildi.