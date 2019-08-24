Daniel Sturridge'e Trabzon’da coşkulu karşılama
Trabzonspor’un 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya vardığı İngiliz oyuncu Daniel Sturridge, Trabzon’a geldi. THY’ye ait uçakla İstanbul’dan kente gelen Sturridge, Trabzon Havalimanı’nda bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Sertaç Güven, diğer ilgililer ve çok sayıda taraftar tarafından büyük bir coşku ve tezahüratla karşılandı.
Trabzonspor’un kadrosuna kattığı ve İngiltere’de eşyalarını topladıktan sonra akşam saatlerinde Trabzon’a gelen İngiliz forvet oyuncusu Daniel Sturridge, Trabzon Havalimanı’nda taraftarlarca coşkuyla karşılandı.
Saat 22.00'de uçağın Trabzon Havalimanı'na inmesinin ardından Trabzonspor Başkan Yardımcısı Sertaç Güven tarafından karşılanan Daniel Sturridge, daha sonra kız arkadaşıyla birlikte dış hatlar gelen yolcu bölümünden çıkış yaptı. Burada bordo-mavili taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan 29 yaşındaki yıldız forvet, taraftarı selamladıktan sonra tezahüratlar eşliğinde kendisini bekleyen külübe ait araca binerek havalimanından ayrıldı.
2018-19 sezonunda İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool forması giyen Sturridge, söz konusu sezonda 27 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.