Ülkemizde bir dönem Trabzonspor 'da da forma giyen İngiliz futbolcu Daniel Sturridge dikkat çeken bir olayla gündemde.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre 2019 yılında kaybolan köpeğini bulana yaklaşık 22 bin Sterlin ödül vereceğini söyleyen futbolcu, Lucci adındaki köpeğini bulan Los Angeles'lı bir müzisyen tarafından söz konusu ödül parasını ödemediği gerekçesiyle mahkemeye verildi.

Los Angeles Mahkemesi konu hakkındaki kararını verdi ve İngiliz futbolcu yaklaşık 22 bin Sterlin ödeme yapmaya mahkum edildi.

Sosyal medyadan açıklama

Sosyal medya hesabından konu hakkında açıklama yapan Sturridge, iddiaları reddederek köpeğini genç birisinin kendisine getirdiğini ve vaadettiği ödülü de ona verdiğini söyledi. Ayrıca futbolcu köpeğini kendisine getiren kişi ile fotoğraf çekildiğini ve Lucci döndüğünde olan her şeyin video ve ses kaydını aldıklarını belirtti.















