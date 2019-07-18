Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile sözleşmesi sona eren ve hâlihazırda boşta olan İngiliz santrfor Daniel Sturridge, bugün FA'den gelen şok bir haberle sarsıldı. Federasyon, resmi internet sitesi aracılığıyla 29 yaşındaki futbolcunun kardeşi Leon'a Sevilla'ya olası bir transferi için bahis oynatması nedeniyle dört haftası ertelemeli olmak üzere altı hafta men cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Açıklamada bağımsız yargı komisyonu tarafından men cezasının yanı sıra 75 bin sterlinlik bir yaptırımla daha karşılaşan yıldız isim hakkındaki karara itiraz edileceği de belirtildi. 31 Ağustos 2020 tarihine kadar benzer bir suçu işlememesi hâlinde dört haftalık cezası rafa kalkacak olan Sturridge, 31 Temmuz'dan itibaren yeniden top başı yapabilecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler