İngiliz basını, Ağaoğlu’nun bahsettiği tekliflerin Aston Villa ve Marsilya’dan geldiğini yazdı. Premier Lig’de kalma savaşı veren Aston Villa, golcüsü Wesley’nin sakatlığı sonrası Sturridge’ın peşine düştü. Menacer Dean Smith’in, ligde kalma yolunda Sturridge gibi Premier Lig’de önemli tecrübeye sahip bir oyuncuyu mutlaka kadroda görmek istediği kaydedildi. 30 yaşındaki forvet, futbol hayatına Aston Villa altyapısında başlasa da hiç A takımında forma giymemişti.

‘Gelecek ne getirir bilmem’

Marsilya’nın da İngiliz yıldızı yakından takip ettiği kaydedildi. Fransız ekibinin, Sturridge’ı, bekleneni veremeyen yedek forvet Valere Germain’in yerine düşündüğü belirtildi. Başarılı forvet, daha önce gelecek planlarıyla ilgili bir soruya, “Trabzonspor’a yeni geldim. Özellikle Premier Lig’e dönüp dönmeyeceğimle ilgili sorulara anlam veremiyorum. Gelecek ne getirir bilmem” yanıtını vermişti.