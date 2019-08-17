Daniel Sturridge transferine veto!

Hugo Rodallega'nın takımdan ayrılmasının ardından kadrosuna üst düzey bir golcü takviyesi yapmak için kolları sıvayan Trabzonspor, uzun bir süredir İngiliz santrfor Daniel Sturridge'in peşinden koşuyordu. 29 yaşındaki futbolcunun annesi ve menajer amcası, geçtiğimiz günlerde Trabzon'a gelerek Bordo Mavili kulübün yöneticileriyle bir dizi görüşme gerçekleştirmişti.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu tarafından önümüzdeki günlerde durumunun netleşeceği açıklanan yıldız futbolcuyla ilgili Fransız basınından gelen son haberler ise gündem yarattı. Ülkede yayın yapan RMC Sport televizyonu, adı daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da anılan Sturridge'i Monaco'nun da istediğini yazdı.

Haberde Liverpool ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan oyuncunun menajerler tarafından Ligue 1 ekibine önerildiği ancak yönetimin sıcak baktığı transfer için teknik direktör Leonardo Jardim'in ikna edilemediği kaydedildi. Hatırlanacağı üzere Monaco kulübünün Radamel Falcao'nun Galatasaray'a gitmek istemesi nedeniyle forvet arayışına geçtiği konuşuluyordu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler