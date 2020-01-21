Daniel Sturridge Malatyaspor maçını bekliyor

Antalya kampında Arnavutluk ekibi Partizani Tiran ile oynanan maçta sakatlanan Denizlispor ile Kasımpaşa karşılaşmalarında forma giyemeyen Daniel Sturridge, dünkü idmana da katılmadı.

İngiliz süperstarın, perşembe günü kupada Horozlar ile oynanacak rövanş sınavında oynaması beklenmezken, pazartesi günü ligdeki Yeni Malatyaspor mücadelesinde teknik direktör Hüseyin Çimşir’in görev vermesi halinde sahada olabileceği öğrenildi.