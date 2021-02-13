Futbol dünya genelinde pek çok ülkede ilgi ile takip ediliyor. Kültürel olarak ülkeleri birbirine yaklaştıran bu spor dalı ile birlikte milli birlik ve bütünlük de sağlanıyor. Futbol alanında yapılan müsabakalar ile birlikte en başarılı futbol takımları seçiliyor. Her yıl dünya şampiyonu olan takım belirleniyor. Ayrıca futbolcuların başarıları ve performansları da bu müsabakalar sayesinde gözle görülür hale geliyor. Bu nedenle futbolcuların takımlarında gösterdikleri başarılar onların transfer süreçlerini de doğrudan etkiliyor. Daniel Sturridge de dünyadaki en başarılı futbolcular arasında yer alıyor.

Daniel Sturridge kimdir, nereli?

Daniel Sturridge 1 Eylül 1989 yılında İngiltere'nin Birmingham kentinde dünyaya geldi. 1. 88 metre boyundaki Daniel Sturridge İngiltere milli takımında forvet olarak görev yapıyor. Başarılı futbolcu bazı zamanlarda ise forvet arkasında da oynamıştır. Küçük yaşlardan itibaren futbola ilgi duyan genç yetenek 1995 yılında futbola başladı.

İngiliz futbolcu Daniel Sturridge 1995- 1996 sezonunda Cadbury Athletic futbol takımının alt yapısında oynadı. 1996- 2000 yıllarında Aston Villa alt yapısında oynayan Daniel Sturridge 2000- 2003 yıllarında da Coventry City futbol takımının alt yapısında oynadı. İngiliz futbolcu 2003- 2006 yıllarında Manchester City alt yapısında futbol oynadı.

Daniel Sturridge kaç yaşında?

İngiliz futbolcu 1 Eylül 1989 yılında Birmingham kentinde dünyaya geldi. 31 yaşında olan Daniel Sturridge profesyonel futbol kariyerine 2006 yılında başladı. İngiltere'nin Birmingham kentinde doğan Daniel Sturridge Coventry City'ye gitmeden dört yılını Aston Villa alt yapısında geçirdi. 2006- 2009 yılları arasında Manchester City futbol takımında oynayan Daniel Sturridge çıktığı 21 maçta 5 gol attı. Başarılı futbolcu 2009- 2013 yıllarında Chelsea futbol takımında oynarken çıktığı 63 maçta 13 gol attı. Daniel Sturridge 2011 yılında Bolton Wanderers takımına kiralandı. Bu takım ile 12 maça çıkan başarılı futbolcu 8 de gol atmış oldu.

Daniel Sturridge dünya genelinde pek çok önemli futbol kulübünde oynadı. Başarılı futbolcu 2019- 2020 yıllarında Trabzonspor 'da oynadı. Burada 11 maça çıkan futbolcu toplam 4 gol attı. Türkiye Süper Lig'de yer alan Trabzonspor'da oynayan Daniel Sturridge başarılı performansı ile göz doldurdu.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

İngiliz futbolcu Daniel Sturridge 2013- 2019 yılında Liverpool futbol takımında oynadı. Bu takımda ise 116 maça çıkan Daniel Sturridge toplam 50 gol attı. Başarılı futbolcu 2018 yılında West Bromwich Albion futbol takımına kiralandı. Genç yetenek burada 6 maça çıktı. Daniel Sturridge 2019- 2020 sezonunda Süper Lig'in başarılı takımlarından Trabzonspor'da top koşturdu.

2021'de hangi takımda oynuyor?

2019 Yılında Trabzonspor ile sözleşme imzalayan Daniel Sturridge çıktığı 11 müsabakada 4 gol attı. Daniel Sturridge sezonun ikinci devresinde de sözleşmesini feshetme kararı aldı. Daniel Sturridge 4'ü ertelemeli 6 haftalık futboldan men cezası aldığı için Trabzonspor ile olan anlaşmasını feshettiğini açıkladı.

Maaşı ne kadar?

2019- 2020 sezonu için Trabzonspor ile anlaşan Daniel Sturridge 1.5 milyon Euro garanti ücret için anlaştı. 2020- 2021 sezonu için de 1. 5 milyon Euro garanti ücret karşılığında sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Daniel Sturridge Milli Takım kariyeri

İngiliz futbolcu Daniel Sturridge 2004 yılı itibari ile İngiltere milli takımına çağrıldı. Başarılı futbolcu İngiltere U- 16, U- 17, U- 18, U- 19, U- 20 ve U- 21 milli takımında oynadı. İngiliz futbolcu 2012 yılından itibaren İngiltere A milli takımında top koşturdu.

Başarılı futbolcu Chelsea futbol takımına transfer olduktan sonra 6 Kasım 2011 tarihinde İspanya ve İsveç ile yapılacak hazırlık maçları için de İngiltere A milli takım kadrosuna davet edildi. İkinci olarak Hollanda maçına çıkan Daniel Sturridge başarılı performansı ile maçın adamı seçildi. İngiliz futbolcu Daniel Sturridge 2012 Londra Olimpiyatları ve 2014 FIFA Dünya Kupası'nda başarılı bir performans gösterdi.

Daniel Sturridge futbol kariyeri

İngiliz futbolcu Daniel Sturridge Manchester City'de futbol oynadıktan sonra Chelsea futbol takımına transfer oldu. Başarılı futbolcu 2010- 2011 sezonunun ikinci yarısında ise Bolton Wanderers'a kiralandı. Bolton'da ise 12 maça çıkarak toplam 8 gol attı. 2011- 2012 sezonunda Chelsea'ya dönen yetenekli futbolcu Ocak 2013'te de Liverpool'a transfer oldu. Başarılı futbolcu Liverpool'de ise 21 gol attı.