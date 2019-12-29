Daniel Sturridge kalitesiyle fark yarattı

İlk yarıda şanssız sakatlıklar yaşamasına rağmen formayı giydiği her maçta fark yaratan Daniel Sturridge, Kayserispor mücadelesinde de kalitesini gösterdi. Sağ kanatta maça başlayıp takımın 10 numarası gibi oynayan İngiliz futbolcu, savunma arkasına kilit paslar attı, topu ayağına her aldığında çalımlarla tribünleri ayağa kaldırdı.

İkinci yarının başında Sörloth’un asistinde ağları havalandıran Sturridge, 66’da ise penaltıdan topu filelere gönderdi. 84. dakikada Ünal Karaman’ın kenara aldığı yıldız futbolcuyu tüm stat ayakta alkışladı. Sturridge, sezonun ilk yarısında 8 maça çıkarken, 4 gol, 4 asitlik performans gösterdi.

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