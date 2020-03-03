İngiliz süperstar Daniel Sturridge’nin, Trabzonspor kariyeri kısa sürdü... Sezon başında büyük umutlar ve uzun uğraşlar sonucunda transfer edilen 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Geldiği günden bu yana performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve sık sık ağrıları olduğunu söyleyerek idmana çıkmayan tecrübeli oyuncu için yapılan açıklamada, “Şirketimiz ile Profesyonel Futbolcumuz Daniel Sturridge arasında imzalanmış olan, 21.08.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Sturridge, ileriye dönük tüm hak ve alacaklarından vazgeçmiştir” denildi.

Maaş bütçesi açıldı

Bordo-Mavililer’den 2 milyon Euro (13.8 milyon TL) imza parası alan Sturridge, senelik 1.5 milyon Euro (10.4 milyon TL) net ücret kazanıyordu. Yıldız oyuncu takımda kalması halinde her sene başında 2 milyon Euro’luk imza parasını ve yıllık 1.5 milyon Euro net ücreti cebine koyacaktı.

Tecrübeli oyuncu ileriye dönük alacaklarından vazgeçti. Trabzonspor da büyük bir maliyetten kurtuldu ve maaş bütçesinde yer açtı.



