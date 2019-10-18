Daniel Sturridge formayı istiyor!

Trabzonspor’un ligde oynadığı son Rize maçında 1 asist yapan, 1 topu da direkten dönen Sturridge, milli arada açığını kapatmaya çalışan isimlerden biriydi. Haftaya takımdan ayrı olarak başlayan yıldız futbolcu, sonraki periyotta arkadaşlarına katıldı ve taktik antrenmanlarda yer aldı.

Hem sergilediği performansla hem de yaptığı görüşmelerde hocasına, “Hazırım ve oynamak istiyorum” mesajını ileten İngiliz forvet, bu hedefine de çok yakın. Oyuncusunun bu istekli tavrından ötürü çok memnun olan Ünal Karaman’ın Gaziantep maçında Sturridge’e en azından 45 dakika şans vermesine kesin gözüyle bakılıyor.

Sörloth ile uyumu dikkat çeken başarılı futbolcunun amacı bu kez asist yapmak kadar rakip fileleri sarsıp, taraftarının huzurunda ilk golünü de atmak olacak.

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