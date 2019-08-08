Daniel Sturridge bombası! Beşiktaş ve Galatasaray...

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Liverpool'la sözleşmesi sona eren ve kendisine hâlâ kulüp bulamayan Daniel Sturridge'e yaptıkları transfer teklifinden olumsuz yanıt aldıklarını söylemişti. Bonservisi elinde olan İngiliz golcüyle ilgili Ada basınından gelen son haberse gündeme bomba gibi düştü.

Turkish Football adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre Burak Yılmaz'ın sakatlığı sonrası golcü arayışına geçen Beşiktaş ve yeni sezon öncesi kadrosunu bir santrforla güçlendirmek isteyen Galatasaray 29 yaşındaki santrforla yakından ilgileniyor. Haberde Trabzon'u yeterince tanımayan yıldız isim için İstanbul'un cezbedici bir faktör olabileceği ifade edildi.

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Premier Lig'de yaz transfer dönemi bugün kapanıyor olsa da bonservisi elinde olan Sturridge, ilerleyen tarihlerde de herhangi bir İngiliz kulübüyle sözleşme imzalama hakkına sahip.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler