Uzun uğraşlar ve büyük umutlarla Bordo-Mavililer’e gelen Daniel Sturridge henüz beklenen performansını gösteremedi. Hazırlık kampı yapmaması nedeniyle fizik olarak istenen seviyede olmayan İngiliz yıldız, sakatlıklardan da başını kaldıramadı. Gençlerbirliği maçında 20, Getafe karşısında 45 dakika süre alan 30 yaşındaki oyuncu, Sivas maçı öncesinde ise ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

Karaman’la görüştü

Tecrübeli oyuncunun, Sivas karşısında riske edilmemek adına kadroya alınmadığı ve Beşiktaş maçına özel olarak hazırlandığı öğrenildi. Fitness antrenmanları yapan ve fizik açığını kapatan başarılı futbolcunun, kritik maçta forma giymek için teknik direktör Ünal Karaman’la da özel bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Klasını konuşturmak ve takımına fayda sağlamak isteyen Sturridge, yoğun bir programla çalışıyor.

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