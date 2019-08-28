Daniel Sturridge AEK maçında oynayacak mı?

Bordo-Mavililer aradığı yıldız golcüye birkaç gün önce kavuştu. Daniel Sturridge de önceki gün Trabzonspor forması ile ilk idmanına çıktı. Birbirinden şık gollere imza atan ve oldukça başarılı bir performans sergileyen 30 yaşındaki yıldız santrfor, teknik heyetten de tam not aldı. Şimdi ise Karadeniz ekibinin taraftarlarının kafasında bir soru işareti var: Sturridge, AEK karşısında sahada olacak mı? İngiliz futbolcu, Yunan ekibi karşısında maçın gidişatına göre oyuna girecek. Bu doğrultuda Sturridge’in şu anki fizik ve kondisyonu göze alındığında karşılaşmanın son 20-25 dakikasında oynaması bekleniyor.

11’de olabilir

Eğer İngiliz yıldız, tam olarak hazır hale geldiyse Bordo-Mavili taraftarları bekleyen bir sürpriz de var. 30 yaşındaki santrfor, başarılı bir performans ortaya koyarsa pazar günü gerçekleşecek olan kritik Fenerbahçe derbisinde Bordo- Mavili formayı giyecek. O anki şartlara bağlı olarak Sturrdige’in, Sarı-Lacivertliler karşısında ilk 11’de başlayabileceği de gelen haberler arasında.

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