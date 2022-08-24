Daniel Ricciardo ve McLaren 2022 Formula 1 sezonunun sonunda yollarını ayırma konusunda anlaştılar. Ricciardo'nun sözleşmesi 2023'te sona eriyordu.

Geçen yılki İtalya Grand Prix'sini kazanan Ricciardo, "Son iki sezondur McLaren Racing ailesinin bir parçası olmak bir ayrıcalıktı ancak Zak ve Andreas ile aylarca süren görüşmelerin ardından takımla olan sözleşmemi feshetmeye ve bunun sonunda karşılıklı olarak yolları ayırmaya karar verdik. Gelecekteki planlarımı zamanı gelince açıklayacağım." dedi.

33 yaşındaki Ricciardo'nun gelecek sezon Alpine koltuğunda yer alması bekleniyor.

McLaren'in yeni pilotu kim olacak?

Avustralyalı ayrılığının ardından McLaren'in takıma kimi getireceği merak konusu oldu. ESPN'e göre, bu isim Formula 2'nin şampiyon sürücüsü Oscar Piastri olacak.

Piastri'nin adı Alpine takımıyla da anılıyordu. Geçtiğimiz günlerde Alpine, 21 yaşındaki sürücünün gelecek yıl Alonso'nun yerini alacağını açıklamıştı, ancak daha sonra Piastri, Fransız takımıyla yarışmayacağını açıklamıştı.

(NTV Spor)