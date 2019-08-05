Daniel Pancu, tarihi Fenerbahçe maçı hakkında konuştu!

Beşiktaş'ın efsanevi isimlerinden Daniel Pancu, Siyah Beyazlılar'ın 2004/05 sezonunda Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ettiği maçın son 15 dakikasında kaleye geçerek "Kadıköy Panteri" lakabını almıştı. Şu anda Rapid Bükreş'in teknik direktörlüğünü yapan 41 yaşındaki eski futbolcu, ülkesi Romanya'da yayın yapan ProSport televizyonunda katıldığı bir programda tarihi maç hakkında konuştu. İşte Pancu'nun açıklamaları:

"Futbola 9 yaşında Iasi'de başlamıştım. Daha sonra kasabanın öbür yakasındaki Copou'ya gittim. Orada seçmelere katıldım. Benim gibi pek çok çocuk vardı. Yalnızca kale için bir kontenjan vardı. Ben de kaleci olarak seçildim ve yaklaşık 6 ay boyunca bu mevkide kaldım. Kalecilikten sıkılınca da takım arkadaşlarımı çalımlamaya başladım.

Açıkçası iyi bir kaleciydim. Hem Beşiktaş hem de Rapid Bükreş'te bunu gösterdim. Rapid'deki antrenmanlarımız sırasında kalecilerin sıkıldığını anlarsam onlara frikik kullandırıyor, kaleye de oyuncuları geçiriyorum. Nitekim futbolculuğum döneminde ben de antrenmanlarda kaleye geçiyordum. Rapid'deyken oynadığımız bir hazırlık maçında da kaleye geçmiş ve gol yememiştim. O maçı 2-1 kazanmıştık.

Meşhur Fenerbahçe maçındaysa Oscar Cordoba kırmızı kart görmüştü ve kalecisiz kalmıştık. O sırada benim dışımda Ronaldo ve Ahmed Hassan kaleye geçmek istemişti. Daha sonrasında Sergen Yalçın yanımıza geldi ve 'Hepinizi antrenmanda izledim. Pancu daha iyi.' dedi. Eldivenleri giydim ve yalnızca penaltıdan bir gol yedim."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler