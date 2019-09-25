Beşiktaş'ın Chelsea'yi 2003 yılında Stamford Bridge'te 2-0 mağlup ettiği tarihi Şampiyonlar Ligi maçıyla ilgili yıllar sonra büyük bir gerçek ortaya çıktı. O dönem Siyah Beyazlılar'da forma giyen eski Rumen futbolcu Daniel Pancu'nun maçtan sonra içmeye gittiği ve bu nedenle takım uçağını kaçırdığı öğrenildi.

Söz konusu olayı Digi Sport kanalında yayınlanan Digi Sport Matinal adlı televizyon programında kamuoyuyla paylaşan ünlü Rumen menajer Giovanni Becali, Pancu'nun Chelsea'da forma giyen vatandaşı Adrian Mutu ile kayıplara karıştığını söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Chelsea-Beşiktaş maçından sonra Mircea Lucescu beni aradı. Pancu'nun havaalanına gelmediğini ve kendisini bulamadığını söyledi. Bu nedenle Beşiktaş kafilesi, Türkiye'ye Pancu'dan yoksun olarak geri dönmüştü. Sonradan öğrendik ki Mutu'yla birlikte içmeye gitmişler. Pancu'yu bulmak için Mutu'yu aradım. Ona 'Pancu'yu uçağa bindir.' dedim. Mutu, başıma bunun gibi nice büyük belalar açtı."

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Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler