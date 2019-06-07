Daniel Opare sürprizi! İşte o teklif...

Beşiktaş'ın 2014/15 sezonunda Porto'dan 6 aylığına kiraladığı Daniel Opare, geçtiğimiz yaz Belçika ligi ekiplerinden Royal Antwerp'e transfer olmuştu. Ada'da yayım yapan The Scottish Sun gazetesi ise bugün okuyucularıyla paylaştığı özel haberde Siyah Beyazlılar'ın eski futbolcusuyla ilgili olarak gündem yaratan bir iddiada bulundu.

Gazetenin edindiği bilgilere göre Steven Gerrard'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Glasgow Rangers, James Tavernier'in takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle Opare için 500 bin sterlinlik bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Haberde Antwerp kulübü yetkililerinin de 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Opare'yi satmaya sıcak baktıkları ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler