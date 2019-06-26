İspanya Milli Takımı'yla EURO 2008 şampiyonluğu yaşadıktan sonra 14 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Daniel Güiza, Sarı Lacivertliler'de gösterdiği kötü performansla saç baş yoldurmuştu. 38 yaşındaki İspanyol santrfor, Sarı Kanarya'dan ayrılışının üzerinden 8 yıl geçmiş olmasına rağmen hâlâ emekliliği düşünmüyor.

La Liga'nın eski gol kralının son iki yıldır formasını giydiği İspanya üçüncü ligi ekibi Atletico Sanluqueno, resmi internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamayla "okçu" lakabıyla bilinen deneyimli golcünün sözleşmesinin 2020 yazına dek uzatıldığını duyurdu. Kontratı bittiğinde neredeyse 40 yaşına gelecek olan Guiza, geçtiğimiz sezon takımıyla 31 maçta fileleri 7 kez sarsmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler