2010 Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Gana ile Uruguay'ın oynadığı maçın son dakikasında Luis Suarez, ağlara giden topu elleriyle kurtarmıştı. Asomoah Gyan, penaltıdan yararlanamamış, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten mücadelede Uruguay, rakibini 5-3 yenerek yarı finale yükselmişti. Aradan 12yılgeçti ve iki ekip, H Grubu'nda birbirlerine rakip oldu. Son maçta Güney Amerika ekibi, Gana'yı 2-0 yendi ama diğer karşılaşmada Güney Kore, Portekiz'i 2-1 mağlup edince, ikinci sırayı kaptı. 1 gol daha atsa turlayacak olan Uruguay 3. sırada kalırken, Gana son sırayı aldı.

90 dakika sonunda Afrika ekibinin yıldızlarından Daniel Amartey, "Son dakikada takım arkadaşlarıma, 'Biz gruptan çıkamıyorsak Uruguay da çıkamayacak. Kalemizi savunalım' dedim" diye konuştu.

2010'daki maçı unutmayan Ganalı Amartey, Uruguay'ın gruptan çıkmaması için defans yaptıklarını söyledi.

Bu arada Gana'nın hocası Otto Addo da görevini bıraktığını açıkladı.