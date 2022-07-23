Geçen sezon başında Sao Paulo'dan ayrıldıktan sonra boşa çıkan Daniel Alves 8 yıl formasını giydiği Barcelona'ya 5 sene sonra geri dönmüştü. 38 yaşında Katalan ekibinin sağ bek bölgesini dolduran ve gençlere örnek olan Brezilyalı futbolcu sezon sonunda ise Barça'dan ayrılmıştı.

Sambacı'nın futbolu bırakıp, bırakmayacağı merak konusu olurken, 39 yaşındaki sağ bekin yeni adresi belli oldu. Daniel Alves, Meksika temsilcisi Unam Pumas'la 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Tecrübeli oyuncu yeni takımıyla ilk idmanına da çıktı.



