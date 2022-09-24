Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Barcelona ile yollarını ayıran Brezilyalı sağ bek Dani Alves, yıllarca rakip olarak karşı karşıya geldiği Cristiano Ronaldo hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Marca'da yer alan habere göre artık Barcelona forması giymediği için rahat bir şekilde konuşabileceğini belirten Alves, "Cristiano'yu seviyorum. Artık Barcelona ve Real Madrid'de olmadığımıza göre konuşabilirim. Cristiano, hepimiz için neler yapabileceğimizin en iyi örneğini veriyor. Cristiano sıkı çalışmayla en iyilere karşı da rekabet edebileceğinizi gösterdi. Ona çok saygı duyuyorum ve bunu ona söyleme fırsatım oldu. Her şeyi çok çalışarak, yüreğini ve ruhunu ortaya koyarak başarmış bir adama nasıl saygı duymayayım?" dedi.

Messi - Ronaldo karşılaştırması

Ronaldo ve Messi karşılaştırılmasına yönelik soruya ise Alves, "Bir kıyaslama yapacak olursanız, bir oyuncu olarak ben Cristiano'ya Leo'dan daha yakınım, ancak bu yetenekten dolayı değil, çünkü Leo doğuştan gelen bir yetenek." sözleri ile cevap verdi.

Teknik direktör Xavi'nin takımın başına geçmesinin ardından 2016 senesinde ayrıldığı Barcelona'ya Kasım 2021'de geri dönen Dani Alves, geçtiğimiz sezon 16 maçta forma giydi ve 1 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

39 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Katalan ekibinden ayrılmasının ardından ise Mesika ekiplerinden Pumas'a imza attı.

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