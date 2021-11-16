Dani Alves: Bu formanın neyi temsil ettiğinin farkında olun

Barcelona'nın yeni transferi Dani Alves, tecrübesiyle Katalan ekibindeki takım arkadaşlarına yön göstermeye çalışıyor. 38 yaşındaki tecrübeli sağ bek soyunma odasında genç takım arkadaşlarına ilham verici bir motivasyon konuşması gerçekleştirdi.

Mirror'da yer alan habere göre antrenman öncesi genç takım arkadaşlarına Barcelona'nın ne ifade ettiğini anlatan Dani Alves, "Buraya hepinizden bir şeyler öğrenmeye geldim, artık dünyanın yeni oyuncuları sizsiniz. Ama ben eskilerdenim ve bir şeyi iletmek istiyorum: Bu kulübün ve bu formanın neyi temsil ettiğinin farkında olun. Burası harika şeyler başarabileceğiniz, yaşayabileceğiniz en iyi kulüp. Buna değer verin çünkü başka hiçbir yerde daha iyisi yok." sözlerini sarf etti.

2016 yılında takımdan ayrılan tecrübeli sağ bek, teknik direktör Xavi'nin isteği ile Katalan ekibine geri dönmüştü.





İlgili Haberler Louis van Gaal, sakatlığı nedeniyle sahada olamayacak



