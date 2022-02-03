UEFA Avrupa Ligi'nde 17 ve 24 Şubat'ta Napoli ile karşı karşıya gelecek Barcelona, kadro listesini UEFA'ya iletti. 3 yeni oyuncu kaydetme hakkı nedeniyle Barcelona'da Dani Alves, kadroda yer alamadı.

Barcelona; yeni transferlerinden Ferran Torres, Adama Traore ve Pierre-Emerick Aubameyang'ın isimlerini UEFA listesine kaydederken Dani Alves, dışarıda kaldı.

Teknik direktör Xavi Hernandez'in Dani Alves'in pozisyonunda kısmen alternatifler olduğu ve diğer yeni transferlerin hücum hattında ilk etapta daha yüksek önem taşıdıkları düşüncesiyle bu kararı aldığı belirtiliyor.