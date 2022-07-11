Dani Alves: Barcelona, ​​kulüp için tarih yazan insanları umursamıyor

Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Barcelona ile yollarını ayıran Brezilyalı sağ bek Dani Alves eski kulübü hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

The Guardian'da yer alan habere göre ayrılığı hakkında konuşan Dani Alves, eski kulübünü eleştirerek şu sözleri dile getirdi: "Üzülerek ayrılmadım. Barcelona'ya döndüğüm için mutluydum ve böyle ayrıldım. Beş yıl boyunca bu ikinci anı yaşamayı hayal ettim. Sevmediğim tek şey, ayrılışımın nasıl ele alındığıydı. Geldiğimden beri, artık 20 yaşında bir adam olmadığımı ve bir şeylerin saklanmadan, yapılmasını istediğimi açıkça belirttim. Barcelona, ​​kulüp için tarih yazan insanları umursamıyor. Barcelona'nın her şeyi farklı yapmasını istiyorum. Kendimden bahsetmiyorum çünkü benim durumum başka bir senaryoydu. Beni geri getirdikleri için Xavi'ye ve başkana sonsuza dek minnettarım."

"Zihniyet, birkaç yıl önce inşa ettiğimizin tamamen farklı"

Brezilyalı sağ bek kulübün saha dışındaki faaliyetlerini de geliştimesi gerektiğini belirterek, şu şekilde eleştirilerine devam etti: "Takıma katıldığımda sahada inanılmaz fikirleri olan gençlerle dolu bir kulüp buldum. Ancak saha dışındaki çalışmaları geliştirmesi gerekiyor. Zihniyet, birkaç yıl önce inşa ettiğimizin tamamen farklı. Sahada olan her şey, dışarıda olanların bir yansımasıdır. Barcelona'nın zirveye geri dönmesini destekliyorum ama çok karmaşık bir durum. Futbol dengeli ve kolektif bir oyundur. Ve kulüpte bu unutuldu."

"Kazanabileceğim bir yere gitmek istiyorum"

Kazanabileceği bir takıma transfer olmak istediğine de değinen tecrübeli yıldız, "Zorlukları severim ve her duruma uyum sağlarım. Bugün takımım yok ama ilginç şeyler ortaya çıktı. İyi bir rekabet gücüne sahip gidilecek yerler hakkında araştırma yapıyorum. Futbol budur. Aynı hedefi isteyen, rekabet etmek, kazanmak isteyen insanlarla bir araya gelmelisiniz. kazanmayı severim. Kazanabileceğim bir yere gitmek istiyorum." dedi.

"Herkesin yaşımdan bahsettiğini biliyorum"

Yaşı hakkındaki eleştirilere de değinen Dani Alves, “Herkesin yaşımdan bahsettiğini, yaşlı olduğumu, 20 yıl önce herkesin beni istediğini ve bugün istemediğini biliyorum. Ama buna tamamen katılmıyorum çünkü bugün 20 yıl önce sahip olmadığım bir deneyimim var. Büyük bir oyun olduğunda, 20 yaşındakiler gergin ve endişeli oluyor ama ben yapmıyorum. Yaşın artıları ve eksileri var. 20 yaşında yaptığın çok şey var ama yaşın ilerleyince yapmıyorsun. Olgunluk sadece yaşamaktan gelir. Ayrıca spordaki hemen hemen her şeyi yaşama deneyimim var" sözlerini dile getirdi.

Teknik direktör Xavi'nin takımın başına geçmesinin ardından 2016 senesinde ayrıldığı Barcelona'ya Kasım 2021'de geri dönen Dani Alves, geçtiğimiz sezon 16 maçta forma giydi ve 1 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı. 39 yaşındaki tecrübeli futbolcu Brezilya Milli Takımı'na da çağrılmayı başarmıştı.



