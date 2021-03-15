Dani Alves 16 yıl sonra bir ilki yaşıyor

Brezilya Ligi'nde Palmeiras'la 1-1 berabere kalan Sao Paolo'nun şampiyonluk hayalleri suya düştü. Bu gelişme Sao Paolo'da forma giyen Dani Alves'in 16 yıl sonra bir ilki yaşamasına neden oldu.

Avrupa kariyerine Sevilla'da başlayan tecrübeli oyuncu sonrasında Barcelona, Juventus ve Paris Saint-Germain'de forma giydi. 2005-2006 sezonundan itibaren her yıl en az bir şampiyonluk yaşayan Dani Alves, bir sezonu ilk kez kupa kazanamadan kapatacak.

37 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca kazandığı 41 kupa ile rekorlar kitabına girmeyi başardı.