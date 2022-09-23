Danel Sinani: Fark atabilecek bir Türkiye bekliyorduk!

Uluslar Ligi C Ligi'nde A Milli Takımımız, İstanbul'da, Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla Ay-Yıldızlılar, B Ligi'ne yükselmeyi garantilese de oynanan futbol ve alınan sonuç memnun etmedi.

Lüksemburg cephesi de aldığı beraberliğe şaşırdı! Konuk ekibin ikinci golünü atan Danel Sinani de maç sonu röportajında, "Fark atabilecek bir Türkiye bekliyorduk, kendimizi buna hazırlamıştık ancak biz de hazırdık. İyi bir maç oynadık. Büyük bir ulusa karşı oynadık, kendimizi iyi hissediyoruz. Biz de en azından 1 puan almak için buraya gelmeyi istemiştik" dedi.