Dev maçı statta takip eden L’Equipe muhabiri Dan Perez, şu ifadeleri kullandı: Galatasaray savaşa zorladı; PSG kabul etti ve domine etti... Galatasaray’ın hocası, hücum hattındaki yıldızların yokluğunu avantaja çevirmek için, sistemini PSG’ye göre güncelledi. Paris ekibi oyunun kontrolünü pozisyonlara dönüştüremese de bireysel yetenekleriyle sonuca ulaştı. Neymar’ın cezası ve Mbappe’nin hazır olmaması nedeniyle PSG, iki hafta önce Real Madrid’i 3-0 yendiği 11’le sahadaydı. Ancak bu kez, rakibi benzer boşlukları vermedi.

Taraftarın bitmeyen enerjisi

Türk teknik adam Fatih Terim, Thomas Tuchel’e karşı bir sürpriz hazırladı ve sistemini değiştirdi. Paris’in 4-3-3’üne karşı 3-5-2’yle oynadılar. Orta saha ve gerideki iki blok üstünlüğü, Paris ekibini çok zorladı. Galatasaraylı oyuncuların gücü, taraftarların bitmek bilmeyen enerjisiyle birleşince ortaya müthiş bir mücadele keyfi çıktı. Tuchel’in takımı, bireysel yeteneklerin ön plana çıkması ve İcardi’nin fırsatçılığıyla bu hayati deplasmandan 3 puan çıkarmayı başardı ve grupta büyük bir avantaj yakaladı.

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