O Ses Türkiye, yılbaşı akşamı TV8 ekranlarında izleyici ile buluşacak. Kadroda yer alan isimlerden birisi de oyuncu Damla Sönmez. Sinema ve tiyatronun yanı sıra dizilerde de yer alan, birçok projeye imza atan Sönmez'in kariyeri merak edilenler arasında yer alıyor. Damla Sönmez kimdir, kaç yaşında? Damla Sönmez nereli, evli mi? sorularının yanıtları haberimizde.

Damla Sönmez kimdir, kaç yaşında? Damla Sönmez nereli, evli mi?

Damla Sönmez 3 Mayıs 1987 tarihinde İstanbul’da doğdu. St. Joseph Fransız Lisesi’nden mezun olduktan sonra Paris Sorbonne Üniversitesi’nde başladığı tiyatro eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde burslu olarak tamamladı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı 2 yıl keman, 1 yıl da piyano dalında öğrenim gören Sönmez, New York Black Nexxus Academy’de Stuart Burney ile çalıştı.

Damla Sönmez 2009 yılında “Bornova Bornova” filmindeki rolüyle 46. Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu”, Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde “Umut Veren Genç Yetenek”, Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’nde “Genç Cadı” ödüllerine layık görüldü.

2015 yılında 18. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'de, festivalin Festival Genç Başkanı görevini yürüten Damla Sönmez, “Deniz Seviyesi” filmindeki rolüyle de 21. Altın Koza Film Festivali ve Milano Uluslararası Film Festivali (MIFF) 'nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödüllerinin sahibi oldu. Pürtelaş’ın “Constellations/Parçacıklar” adlı oyunu, 2012'de Tiyatro Yanetki’nin “Yalnız Batı” adlı oyunuyla başlayan, sonrasında 2014'de "Savaş" oyunu profesyonel tiyatro hayatının üçüncü oyunudur. Aynı zamanda Damla Sönmez “Savaş” oyunundaki rolü ile Yeni Tiyatro Dergisi’nden “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü aldı.

Damla Sönmez sinema ve tiyatronun yanı sıra dizilerde de yer alıyor. Oyunculuk hayatında birçok projeye imza atan Sönmez Gece Gündüz, Türkan, Bir Aşk Hikayesi ve Güllerin Savaşı, Çukur, Rise of Empires: Ottoman mini dizisinde de yer aldı.