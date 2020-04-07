Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi 'Hekimoğlu'nun Doktor Zeynep'i Damla Colbay, Women’s Shine Dergisi'ne konuştu. Hekimoğlu ve Doktor Zeynep'le ilgili samimi açıklamalar yapan Colbay, "Zeynep çok hassas, merhametli, şefkatli bir karakter. Çoğu zaman hastalarla duygusal paylaşımlarda bulunup onlarla bağ kuruyor. Ben de “bu işi yüzde yüz sevgiyle nasıl yaparım” diye çıkarım yola. En kötü durumda bile, en zor anlarda bile önce sevgiden yardım isterim ve çoğu zaman da bana yardımcı olur. Zeynep’le birlikte güçlerimizi birleştirdik. Birbirimize bir sürü şey katıyoruz ve öğretiyoruz" diyerek canlandırdığı karakterin kendisine benzeyen yanlarını anlattı.