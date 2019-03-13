Damien Gaudin: Mayoyu korumak için çalışacağım

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

Etapla ilgili planlarını "Son bölümde Niccolo Bonifazio'ya sprint fırsatı yaratmak için Adrien Petit'le birlikte ileri çıktık. Sky hızlanırken onların peşine takılmamın sebebi buydu" sözleriyle açıklayan Gauidin, "Paris - Nice turunda takım halinde başarılı işler yapıyoruz. Kendimi çok iyi hissediyorum. Şu an tırmanış primlerinden aldığım 12 puanım var ancak yarınki etapta ise toplanabilecek 35 puan mevcut. 3 gündür tırmanış mayosunun sahibiyim ve bunu sürdürmeye çalışacağım. Eğer yarın(bugün) önlerde yer alırsam; bu durum, etabı kazanmak isteyen takım arkadaşım için daha faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.