Damien Gaudin: Mayoyu korumak için çalışacağım

77. Paris - Nice Turu'nda 3 gündür "Dağların kralı" mayosunu taşıyan Direct Energie takımından Damien Gaudin, Cepoy / Moulins/Yzeure etabı sonrası düşüncelerin aktardı.

13 Mart 2019, Çarşamba 11:58 Son Güncelleme:
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Damien Gaudin: Mayoyu korumak için çalışacağım

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

Etapla ilgili planlarını "Son bölümde Niccolo Bonifazio'ya sprint fırsatı yaratmak için Adrien Petit'le birlikte ileri çıktık. Sky hızlanırken onların peşine takılmamın sebebi buydu" sözleriyle açıklayan Gauidin, "Paris - Nice turunda takım halinde başarılı işler yapıyoruz. Kendimi çok iyi hissediyorum. Şu an tırmanış primlerinden aldığım 12 puanım var ancak yarınki etapta ise toplanabilecek 35 puan mevcut. 3 gündür tırmanış mayosunun sahibiyim ve bunu sürdürmeye çalışacağım. Eğer yarın(bugün) önlerde yer alırsam; bu durum, etabı kazanmak isteyen takım arkadaşım için daha faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

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