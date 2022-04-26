Fenerbahçe 'nin eski sportif direktörü Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Fransız ekibi Toulouse, Niort'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla bitime üç hafta kala Ligue 1'e yükseldi. Toulouse'un gollerini 62. dakikada Genreau ve 78. dakikada Onaiwu kaydetti. Bu galibiyetin ardından puanını 76 yapan Toulouse, Ligue 1'e yükselmeyi garantiledi.

TARAFTARLAR SAHAYA AKIN ETTİ

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte binlerce taraftar sahaya girdi. Büyük bir coşku yaşayan Toulouse taraftarı Ligue 1 sevincini beraber yaşadı.

FENERBAHÇE'DE GÖREV ALMIŞTI

Fransız futbol adamı 2018-2020 yılları arasında Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev almıştı. Daha önce Fransa'da röportaj veren Comolli, ''Fenerbahçe ile Türkiye'de şampiyon olacağımıza inanıyordum ancak olamayınca ben de istifa ettim.'' sözlerini kullandı.

Fenerbahçe'den ayrılığı hakkında itiraflarda bulunan Fransız sportif direktör, ''Ocak ayında hala Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanıyordum. Ancak kulüp artık patlama noktasına gelmişti, bu yüzden ayrılmak zorunda kaldım.'' dedi.

Comolli, ayrıca ''Futbola aşık bir adamım. Bence futbol yüzde 95 stres, yüzde 5 zevk ama yüzde 5 daha ağır basıyor. Yüzde 5'ten aldığım zevk, yüzde 95'i unutturuyor. Günün 24 saati futbol ile yaşıyorum.'' şeklinde konuştu.









GEÇEN SEZON FIRSATI KAÇIRMIŞTI

Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse, geçen sezon play-out rövanş maçında Nantes'ı 1-0 mağlup etmesine rağmen, ilk karşılaşmada 2-1 mağlup olduğu için Fransa Ligue 1'e çıkma fırsatını kaçırdı.

Toulouse'a galibiyeti getiren golü 62'nci dakikada Youssouf Vakoum Bayo kaydetti. Maçın 85'inci dakikasında oyuna dahil olan Nathan N'Goumou, 87'nci dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Fransa Ligue 2'den Ligue 1'e çıkma şansını değerlendiremeyen Toulouse'da futbolcular maçın ardından büyük üzüntü yaşadı.

"BİZİM HAKKIMIZI ÇALDINIZ"

Damien Comolli, karşılaşmanın ardından maçın hakemlerine tepki göstererek soyunma odası koridorlarında, "Bizim hakkımızı çaldınız" diye bağırdı.

Milliyet





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