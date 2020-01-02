Ferdi Kadıoğlu’nu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’ye transfer ettiren, Derby County Menaceri Phillip Cocu genç oyuncuyu gözüne kestirdi. İngiliz basını, sezon başında Mason Mount’un yerini dolduramayan Cocu’nun Ferdi’yi kiralamak istediğini yazmıştı. Ancak Sarı- Lacivertliler’in buna hiç niyeti yok.

Genç oyuncu, son haftalarda forma şansı bulmaya başladı. Sportif direktör Damien Comolli, Cocu’ya net bir mesaj göndererek Ferdi Kadıoğlu’nun takımda kalacağını iletti.

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