Fransa'nın Toulouse takımında sportif direktörlük görevini yapan Damien Comolli, Fenerbahçe günleri hakkında konuştu.

Fransa'da röportaj veren Comolli, ''Fenerbahçe ile Türkiye'de şampiyon olacağımıza inanıyordum ancak olamayınca ben de istifa ettim.'' sözlerini kullandı.

Fenerbahçe'den ayrılığı hakkında itiraflarda bulunan Fransız sportif direktör, ''Ocak ayında hala Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanıyordum. Ancak kulüp artık patlama noktasına gelmişti, bu yüzden ayrılmak zorunda kaldım.'' dedi.

Comolli, ayrıca ''Futbola aşık bir adamım. Bence futbol yüzde 95 stres, yüzde 5 zevk ama yüzde 5 daha ağır basıyor. Yüzde 5'ten aldığım zevk, yüzde 95'i unutturuyor. Günün 24 saati futbol ile yaşıyorum.'' şeklinde konuştu.





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