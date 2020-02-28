Olay adam Damien Comolli, The Athletic’ten David Ornstein’in podcast yayınına konuk oldu. Fransız sportif direktör, Tottenham ve Liverpool dönemlerini anlattı ancak en çarpıcı sözleri Fenerbahçe ile ilgili olanlardı. Comolli, Fenerbahçe’de yaşadıkları hakkında şok ifadeler kullandı. İşte o açıklama...

‘İstifam kabul edilmedi’

“Fenerbahçe’de geçirdiğim 18-19 ayı birkaç cümleyle özetlemek zor ama kısaca şunu söyleyeyim, 25 Şubat 2019’da istifa etmiştim. Bir sene önce yani. Çünkü ortamın, gelişmelerin doğru olmadığını hissetmiştim. Gelecek adına oluşturmaya çalıştığımız yapının çalışmadığını düşünmüştüm. Zaten bu yüzden 3 senelik sözleşme imzalamıştım. Bugün bu süre, futbol dünyasında uzun vade olarak görülüyor! Bir sene önce de o ortamda gerçekten rahat değildim. Bu yüzden sözleşmem bitmeden ayrılacağımı bildirmiştim ama yönetim kabul etmedi.”

‘Dayanacak gücüm kalmamıştı’

“İki seçeneğim vardı. Ya bekleyip neler olacağını görecektim ve takımın beni göndermesini umacaktım ya da kulübe 12 aylık maaşımı tazminat olarak ödeyecektim. Ve bu tabi ki yapabileceğim bir şey değildi. Birçok kez ayrılmak istemiştim ama kabul etmemişlerdi. Ta ki 6 hafta öncesinde artık dayanacak gücüm kalmayana ve tünelin ucunda ışığı göremeyene kadar... Hayatımda ilk kez tweet atmıştım ve ayrılığımı böyle duyurmuştum. Daha önce hiçbir sosyal medya hesabım yoktu. Bir tane açmam gerekiyordu. Buradan, yaşananların doğru bir durum olmadığını, bir şeyler yapmamız gerektiğini söyledim. Ve sonrasında buna dayalı olarak, kulüp gitmeme izin verdi.”

‘Hocayla transferi bilmiyorduk’

(Ornstein’in sorusu: Doğru olmayan neydi? Twitter gönderilerinden okuduğuma göre, transferleri başkan yapıyordu, bu doğru mu?) Evet bu halka açık bir bilgiydi. Gizli saklı bir şey yok. Başkan, benim de teknik direktör Ersun Yanal’ın da geleceğini bilmediğimiz bir oyuncuyla (Falette) imza atmaya karar vermişti. Bu kararına saygı duydum. O zaman da söylemiştim. Kulübe zamanını ve parasını harcayan biri ve başkan olarak, istediğini yapma hakkı var. Ama bu kararı pek iyi karşılamamıştım.”

‘İstifaya iten bu oldu’

“Finansal sorunlara rağmen yazın iyi bir transfer dönemi geçirdik. Bence Fenerbahçe ligdeki en iyi kadroya sahipti. Ligdeki en iyi oyuncular Fenerbahçe’de ama bazı şeyler ters gidiyordu. Beni istifa kararına iten de bu oldu. Bence kulüp içinde ve etrafında çok fazla negatiflik var. Bu durum, kariyerimde ilk kez karşılaştığım bir şeydi! Beni çok rahatsız etti ve ayrılmaya karar verdim.”

'Vedat Muriç'e üzülüyorum!'

basınında adı çok geçen bir oyuncu. Sence Premier Lig’e gidebilecek bir futbolcu mu?) Vedat Muriç, 25 yaşında. 18-19 ay önce 2. Lig’de oynuyordu. Pek iyi bir lig olduğunu söyleyemem. Henüz her şeyi öğrenemedi ama birçok şeyi, çok hızlı öğrendi. EURO 2020 Elemeleri’nde İngiltere’ye gol atması çok önemli. Stoperler Keane ve Maguire’ın bonservislerinin toplamı 140 milyon Pound. Biz, İngiltere’yi bozguna uğratan bu adama sadece 3.5 milyon Euro ödedik!”

‘Giroud’nun şansı Wenger’

“Muriç, daha iyi bir teknik ekip, daha iyi kurulmuş bir takım ve sağlam kulüp yapısıyla çok daha gelişebilir. Onun için çok üzgünüm! Fazla pozisyona giremiyor. Şu anki Fenerbahçe’nin oyun yapısında, iyi oyuncuların gerçek potansiyellerini gösterme şansı bulunmuyor. Vedat Muriç’i Oliver Giroud ile karşılaştırıyorum. Ona göre avantajı, yaşı. Ancak Giroud da bir konuda şanslıydı. Oliver, 2. Lig’den geldi, Fransa’da şampiyon oldu ve gelişimi için harika bir yer olan Arsenal’e gitti. Wenger onun için büyük şanstı.

‘Çok talep aldık’

“Eğer İngiltere’de sportif direktör olsaydım, Muriç’i transfer ederdim. O, Liverpool ve Manchester City dışındaki kulüpler için yüzde 95 hazır durumda. Ben Fenerbahçe’deyken, Muriç’i izlemeye gelmek isteyen birçok kulüpten bilet talepleri aldık.”

'Sorun oyuncularda değil bizdeydi'

“Geçen sezon İngiltere’de insanların yakından tanıdığı iki oyuncu almıştık. Leicester’dan İslam Slimani’yi, Swansea’den Andre Ayew’i kiralamıştık. Aldığımız en iyi iki oyuncuydu ama toplamda ikisi 5 gol atmışlardı. Ve çok başarısız iki isim olarak görüldüler. Hep onların iyi oyuncular olduğunu, eğer iyi performans göstermiyorlarsa kendi içimizde problem olduğunu söylüyordum. Bu sene Ayew’in istatistiklerine bakıyorum. Swansea’ye geri döndü. 33 maçta oynamış, 13 gol atmış, ve 5 asist yapmış. Ve kendisi bir kanat oyuncusu. Bunlar harika rakamlar. Fenerbahçe’de bütün sezonda 2 asist yapabilmişti.”

‘Kendimizi sorgulamalıydık’

“Slimani de Fransa Ligi’ni salladı. 17 maçta oynadı, 9 gol attı ve 7 asist yaptı. Fenerbahçe’de ekibe hep söylüyordum; problem bizde! Eğer bize gelmeden ve bizden sonra iyi oynuyorlarsa, kendimizi sorgulamamız gerekir. Ama insanlar bunu dinlemek istemiyorlardı.”