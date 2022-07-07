MENÜ

Damien Comolli, yardımcısı Selinay Gürgenç ile evlendi

Fenerbahçe eski sportif direktörü Damien Comolli sarı lacivertlilerde görev yaptığı dönemde yardımcısı olan Selinay Gürgenç ile dünya evine girdi.

07 Temmuz 2022, Perşembe 09:30 Son Güncelleme:
- A +
Damien Comolli, yardımcısı Selinay Gürgenç ile evlendi

Fransız ekibi Toulouse'un Başkanlığını yapan Sarı-Lacivertliler'in eski sportif direktörü Damien Comolli Fenerbahçe kendisinin yardımcılığını yapan Selinay Gürgenç ile dünya evine girdi.

"Ülkeye, şehre, insanlara âşık oldum, kulübe aşık oldum"

Comolli geçtiğimiz aylarda yapılan röportajda Fenerbahçe'ye geldiği için pişman mısın sorusuna "Hayır, asla, asla. Asla da olmayacağım. Ülkeye, şehre, insanlara âşık oldum, kulübe aşık oldum. Hâlâ Fenerbahçe Beko'nun oynadığı her EuroLeague maçını izliyorum." cevabını vermişti.

(Ajanssspor)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...