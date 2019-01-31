Damien Comolli: “Serdar, tecrübeli ve çok iyi bir oyuncu”

Serdar Aziz transferinde imzaların atılmasının ardından FB TV’ye açıklamalarda bulunan Damien Comolli, “Serdar Aziz'i takımımıza dahil ettiğimiz için çok mutluyuz. Son günlerde imzayı atabilmek için yoğun çaba sarf ettik. Tecrübeli ve çok iyi bir oyuncu. Oynadığı mevki için yaşının genç olduğunu düşünüyorum. Liderlik karakterine sahip ve Türk milli takımı formasını giymiş bir isim. Hocamız, ben ve yönetim olarak transfer etmek istediğimiz değerli bir isimdi. Fenerbahçe'ye sadece bu sezon değil, önümüzdeki yıllarda da çok şey katacağını düşünüyorum. Bu yüzden çok mutluyuz” dedi.

İHA