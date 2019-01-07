Damien Comolli hız kesmiyor

Takımın Antalya kampına henüz katılmayan Sarı- Lacivertliler’in Sportif Direktörü Damien Comolli’nin, hala yurt dışında olduğu ve teknik direktör Ersun Yanal’la oluşturdukları yabancı transferi listesindeki isimlerle ilgili çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğü öğrenildi.

Gündemdeki oyuncuların kulüpleri ve menacerleriyle görüşmelerde bulunan Comolli’nin, bir yandan da son durum hakkında Başkan Ali Koç’a sık sık bilgi verdiği bildirildi.