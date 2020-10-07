Damien Comolli: Football Manager verilerini kullanmaya başlayacağız

Fenerbahçe'de büyük umutlarla sportif direktörlük koltuğuna oturtulan ancak Ayew, Slimani, Frey gibi transferlerden hiçbir şekilde katkı alamayan, Valbuena gibi Fransız vatandaşı bir oyuncuyu da kazanamayan Comolli Toulouse günleriyle ilgili Fransız medyasına bir röportaj verdi.

20minutes sitesine Toulouse'un stadında kısa bir röportaj veren Comolli, koronavirüs pandemisi sebebiyle çok zor zamanlardan geçtiklerini, transfer döneminde tam anlamıyla istediklerini yapamadıklarını belirtirken Türkiye'de de büyük ilgiyle oynanan ünlü Football Manager oyunundaki verileri kullanmaya başlayacaklarını söyledi.

Şu ana kadar bu yola başvurmadıklarını ancak kısa süre içinde FM verilerinden yararlanmaya başlayacaklarını belirten Fransız futbol adamı şunları söyledi:

"Artık verinin önemi büyük. Geçen sezonun iki Şampiyonlar Ligi finalistine bakalım. Tottenham ve Liverpool. İkisi de verilerle oluşturulan takımlar. Sadece FM'den yararlanmayacağız tabii ki ancak scout'lardan gelen veri ve bilgilerle karşılaştırmalar yapacağız. Bilgileri doğrulatacağız ve bir araya getireceğiz. Yeni dünya düzeni bu"







