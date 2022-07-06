Fenerbahçe 'nin Avusturya kampındaki maçlarda yıldızlaşan ve teknik direktör Jorge Jesus'un gözüne giren genç futbolcu İsmail Yüksek'e sürpriz bir talip çıktı. Fransız ekibi Toulouse'un Başkanlığını yapan Sarı-Lacivertliler'in eski sportif direktörü Damien Comolli, İsmail Yüksek'i takımına transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe'nin Avusturya kampındaki maçlarda yıldızlaşan ve teknik direktör Jorge Jesus'un gözüne giren genç futbolcu İsmail Yüksek'e sürpriz bir talip çıktı.

Fransız ekibi Toulouse'un Başkanlığını yapan Sarı-Lacivertliler'in eski sportif direktörü Damien Comolli, İsmail Yüksek'i takımına transfer etmek istiyor.

3 farklı takıma kiralandı

Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonunda Gölcükspor'dan kadrosuna kattığı ancak forma şansı bulamaması nedeniyle sırasıyla Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor 'a kiraladığı İsmail Yüksek kamp döneminde gösterdiği performansla Jesus'un değişmez isimlerinde biri oldu.

Sarı lacivertlilerin Partizan ve Mol Fehervar maçlarında 90 dakika sahadan kalan genç yetenek, rakpleri ile girdiği ikili mücadeleler, pas araları ve uzun paslarındaki başarılar ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Ömer Necati Albayrak



