Damiano Tommasi: Futbola dönmek artık bir ütopya

İtalyan Futbolcular Birliği Başkanı Damiano Tommasi, corona virüsü salgını nedeniyle İtalya'da spora ara verilmesine ilişkin İtalyan basınına değerlendirmelerde bulundu.

Futbolun yeniden başlamasının şu an düşünülebilir olmadığını belirten Tommasi, "Hemşirelerin sayıca yetersiz kaldığı bir ülkede spor faaliyetlerinin yeniden başlaması hakkında konuşmak lüks olur" dedi.

'Devam etmeyi düşünemeyiz'

Futbola yönelik tarihlerin, planların; iyimser yaklaşımlar ve gerçeklikten uzak olduklarını belirten Tommasi, "Şu an çoğu insan ne olacağını bilmiyor. Verona'da öğretimin evden tamamlanacağı belirtiliyor. Bunun anlamı da bir ülke haziran ayına kadar okulları kapatırsa spor gibi diğer etkinliklerin devam edeceğini düşünemeyiz. Spor, bu noktada bir lüks" dedi.

Ligin temmuz ayında oynanma ihtimaline ilişkin de konuşan Tommasi, "Bu büyük bir karmaşa yaratır. 1 Temmuz'dan sonra başka kulüplere imza atabilecek çok sayıda oyuncu var. 30 Haziran'da belirlenecek bütçeler var ve bu takımlar için bir problem" ifadelerini kullandı.

Liglerin iptal olma ihtimalini de değerlendiren eski futbolcu, "Böyle bir ihtimal var. Tekrarlıyorum ki okullar kapalı ve bu da iptal edilebilir. Büyük bir sorun olacağının farkındayım ama ne yazık ki corona virüsü gibi bazı şeyleri seçemiyoruz. Hepimiz aynı gemide, aynı belirsizlik ve aynı kırılganlıktayız" dedi.

'Titanik'te gemi batarken çalmaya devam eden müzisyenler gibiler'

Birçok başkanın ekonomik durumları göz önünde tutmasına ilişkin de konuşan Tommasi, "Titanik'te gemi batarken çalmaya devam eden müzisyenler gibiler. Durumun ciddiyetini anlamıyorlarsa..." dedi.

Tommasi, oyuncularının maaşlarından kısmen feragat etmesi isteğine ilişkin kulüplerle henüz müzakere etmediklerini dile getirse de herkesin ekonomik dengenin korunmasını istediğini belirtti ama bunun için de sürecin ne kadar uzayacağının ve hasarın ne düzeyde olacağının doğrulanması gerektiğini ifade etti.

Son olarak bireysel olarak günlerinin nasıl geçtiğini anlatan Tommasi, "Elbette ailemle birlikte evde kalıyorum. Dışarıdaki işler için çıkan tek kişiyim. Ama ne yazık ki Londra'da öğrenim gören bir kızımız var. Onun bize ulaşmasını bekliyoruz" dedi.



