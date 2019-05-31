Damiano Cima: Hem görünürlük hem de galibiyet elde ettik

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

102. İtalya Bisiklet Turu'nu, Nippo – Vini Fantini – Faizané takımı adına yarışan Damiano Cima kazandı. İtalyan bisikletçi, yarış sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında, hem etaba ilişkin yorumlarını, hem de galibiyet sonrası duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Bugünkü görevim, takımımın görünür hale getirmek için kaçış grubunda yer almaktı. Görünürlüğe ek olarak, etap galibiyetini de getirdim. Bugün için kaçış gurubunda yer almak kolay değildi, çünkü birçok bisikletçi en iyi sprinter mayosu için mücadele ediyordu. Kaçış grubunda üç kişiydik ve yarış boyunca işbirliği yaptıkları için diğer 2 sürücüye teşekkür etmek istiyorum. Son kilometlerde olabildiğince sakin kaldım, asla arkama bakmadım. Son birkaç yüz metrede varımı yoğumu ortaya koymak için ise olabildiğince bekledim."