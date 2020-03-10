Dame N’Doye: Başakşehir’i tanıyorum

UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Başakşehir ile karşı karşıya gelecek Kopenhag’ın önemli isimlerinden Dame N’Doye, karşılaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir dönem Trabzonspor forması giyen Kopenhag’ın Senegalli golcüsü Dame N’Doye, “Yeniden Türkiye’de olacak olmak çok güzel. Türkiye’de çok fazla arkadaşım var ve hâlâ onlarla konuşuyorum. Başakşehir’in çok iyi oyuncuları var ve bazılarını tanıyorum. Şansları değerlendirecek olursak iki iyi takım arasında güzel bir maç olacak. Şansın bizimle olmasını umuyorum” dedi.

N’Doye, “Türk futbolu çok iyi bir seviyede, bu yüzden Avrupa’da varlar. Türkiye’de iyi takımlar ve iyi oyuncular var. Atmosfer çok güzel ve taraftarlar da çok iyi. Danimarka’da da taraftarlarımızla olan bağımız çok kuvvetli” ifadelerini kullandı.