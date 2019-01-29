Damat, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımına sponsor oldu

Yurtiçinde ve yurtdışında büyük sponsorluk anlaşmalarına imza atmaya devam eden Orka holding, geçtiğimiz yıl Damat markası ile Türkiye’nin en büyük ve en köklü kulüplerinden biri olan Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Resmi Kıyafet Sponsoru oldu.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı ile keyifli bir fotoğraf çekimi için Damat ekibi ile bir araya gelen Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Koçu Zeljko Obradovic, Nicolo Melli, Luigi Datome, Ali Muhammed, Sinan Güler ve diğer takım oyuncuları keyifli dakikalar geçirdiler.

Orka Holding’in sponsorluk listesinde Fenerbahçe Spor Kulübü’nün futbol takımı ve erkek basketbol takımının yanı sıra, kadın basketbol takımı ile kadın ve erkek voleybol takımları da bulunuyor.



