Damar tıkanıklığı çoğu hastalarda birçok sebepten görülen bir hastalıktır. Ayrıca damar tıkanıklığının birçok belirtileri de bulunmaktadır. Tedavi edilmez ise sağlık açısından kötü sonuçlar oluşabilir.

Damar tıkanıklığı nedir?

Damar tıkanıklığı kan damarlarının pıhtı veya damar sertliği sebebi ile tıkanmasıdır. Tıkanıklığa sebebiyet veren pıhtı genellikle damarlarda plaklar sebebiyle dar bölgelerde gelişirler. Fakat damar tıkanıklığı sadece pıhtı tarafından oluşturulduğu söylenemez. Tıkanıklığa başka faktörler de sebebiyet vermiş olabilir.

Damar tıkanıklıkları damarların içerisinde yağların birikmesi veya kolesterol atıkları gibi madde birikimi sonucunda tıkanması olayıdır. Beyin veya kalp damarlarında oluşabilecek damar tıkanıklıkları kötü sonuçlara sebep olabilir. Genellikle son evreye kadar belirti vermez. Bu sebeple kalp krizi veya inme gibi ciddi rahatsızlıklara sebep olabilir.

Damar tıkanıklığının sebepleri nelerdir?

Damar tıkanıklıklarına sebep olabilecek en önemli etken iç yüzeylerdeki pürüzsüzlük ve esneklik kaybına neden olabilecek aterosklerozdur. Ateroskleroz damar sertliği olarak da bilinir ve bunun gelişimini etkileyen faktörler bulunmaktadır. Bu faktörlerden bazıları;

- Çok kilo alınması

- Sigara kullanımı

- Hipertansiyon

- Hiperkolesterolemi

- Şeker hastalığı

- Hareketsiz bir yaşam

- Trans ve doymuş yağlar tarafından üretilen besinleri tüketmek

- Aile içerisinde ateroskleroz öyküsü

- İleriki yaşlar olarak sıralanabilir.

Kalp damar tıkanıklığı belirtileri nelerdir?

- Göğüs ağrılarının çok sık basınçlı bir şekilde artması ve boyun, çene, kol, sırtın sol tarafında ağrıların hissedilmesi.

- Nefes darlığı yaşanması.

- Damarların tamamen tıkanması sonucunda kalp kasları beslenemez. Kasların beslenememesi ise doku ölümüne sebep olur. Acil tedavi edilmesi gereken ve sonucu ölümle sonuçlanabilme olasılığı olan bir sağlık sorunudur.

Beyin damar tıkanıklığı belirtileri nelerdir?

- Görme kayıpları

- Bulanık görme

- Vücudun bir tarafında uyuşma ve hissizlik

- Yürümede güçlük yaşanması

- Denge bozuklukları

- Bilinç bulanıklığı

- Konuşmada bozukluklar başlaması

- Baş dönmesi ve şiddetli baş ağrıları

- Yutma güçlüğü

- Hafızada oluşan bazı problemler

Bacak damar tıkanıklığı belirtileri nelerdir?

- Uyluk, baldır, veya bacakta başlayıp yürümekle ortaya çıkan kramp ağrıları

- İleriki yaşta kişilerde istirahat zamanlarında da ağrı oluşumu

- Yürümede yaşanan güçlükler

- Merdiven çıkma zorlukları

- Ayaklarda morarma ve soğukluk

- Kangren

- Ayak ve bacaklarda geçmeyen yaralar oluşumu

Toplardamar tıkanıklığı belirtileri nelerdir?

- Bacaklarda şişlik, kızarıklık ve ağrı oluşumları

- Bacakların derilerinde parlama ve kıllarda dökülme

- Ayak bileklerinde oluşan varisler

- Ayak bileklerinde oluşan yaralar ve cilt renginde koyulaşma

Kalp damar tıkanıklığı

Kalp damar tıkanıklığı kalbe oksijen götüren ve kalbi besleyen damarların tıkanması durumudur. Bu damarlardaki tıkanıklığa ise koroner arter hastalığı denir. Genellikle damar kenarlarında kolesterol içeren birikintilerin oluşması ve bunun sonucunda iltihap oluşması durumunda gerçekleşir.

Beyin damar tıkanıklığı

Beyin damar tıkanıklığı ateroskleroza bağlı damarların içinde plakların birikmesi sonucu oluşur. Daralma ve tıkanıklık oluşumunda en çok iç karotis, orta serebral, vertebral ve baziler arterler etkilenir. Beyin damarlarında gelişen darlık inmelere sebep olabilir.

Bacak damar tıkanıklığı

İnsan vücudunda beyin ve kalp dışında diğer tüm organların kan akışının bozulmasına sebep olunması durumuna atardamar darlığı denmektedir. Genellikle bacak damar tıkanıklığı yerine kullanılır. Damar duvarlarında plakların oluşması sonucunda oluşmaktadır. En önemli nedeni sigara kullanımı, şeker hastalığı, hipertansiypn ve hiperkolesterolemi olarak sıralanabilir.

Toplardamar tıkanıklığı

Toplardamarların görevi organlardan aldığı oksijen açısından fakir kanı kalbin sağ bölümüne götürür. Bu kirli kan temizlenir ve akciğer atardamarı ile birlikte akciğerlere iletilir. Toplardamar tıkanıklığı kan pıhtısı nedeniyle tıkanıklıkların gelişmesi üzerine ortaya çıkar. Genel olarak bacaklardaki derin damarlarda görülür.



