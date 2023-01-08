NBA ’de normal sezon bugün 5 karşılaşma ile devam etti. Dallas Mavericks sahasında mücadele ettiği New Orleans Pelicans'ı 127-117’lik skorla yendi ve 23. galibiyetini elde etti. Dallas’ta Luka Doncic 34 sayı, 10 ribaund ve 10 asistle ile tirple-double yaparken, Christian Wood da 28 sayı, 6 ribaund ile oynadı. Ligdeki 16. mağlubiyetini alan New Orleans’ta ise Jonas Valanciunas 25 sayı ve 10 ribaund ile mücadele ederken, Naji Marshall ise 24 sayı, 4 asistle karşılaşmayı tamamladı.

Lakers deplasmanda galip

Los Angeles Lakers deplasmanda karşı karşıya geldiği Sacramento Kings'i 136-134 mağlup etti ve üst üst 5., toplamda da 19. galibiyetini kazandı. Lakers’ta LeBron James 37 sayı, 8 ribaund, Thomas Bryant 29 sayı, 14 ribaund ve Russell Westbrook da 23 sayı ve 15 asist ile oynayarak galibiyete katkıda bulundu. Bu sezonki 18. yenilgisini alan Sacramento'da da De'Aaron Fox'un 34 sayı, 9 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

San Antonio Spurs: 116 - Boston Celtics: 121

Dallas Mavericks: 127 - New Orleans Pelicans: 117

Golden State Warriors: 101 - Orlando Magic: 115

Sacramento Kings: 134 - Los Angeles Lakers: 136

Chicago Bulls: 126 - Utah Jazz: 118

İHA