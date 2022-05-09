NBA Play-Off'larında konferans yarı finalleri heyecanı sürüyor. Batı Konferansı Yarı Final Serisi'nin dördüncü maçında Dallas Mavericks, sahasında ağırladığı Phoenix Suns'ı 111-101 mağlup etti. Serinin ilk iki maçını dış sahada kaybeden Dallas, 111-101 kazanılan dördüncü maç ile birlikte evinde seriyi 2-2'ye getirmiş oldu.

Dallas Mavericks'te Luka Doncic; 26 sayı, 11 asist, 7 ribaunt ile oynarken Dorian Finney-Smith, 8 üçlük isabetiyle 24 sayı üretti. Jalen Brunson da karşılaşmayı 18 sayı, 4 ribaunt, 4 asist ile tamamladı.

Phoenix Suns'ta Devin Booker, 35 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Jae Crowder 15 sayı, Deandre Ayton da 14 sayı, 11 ribaunt ile maçı tamamladı.