MENÜ

Dallas, Phoenix karşısında 2-2'yi yakaladı

NBA Batı Konferansı Play-Off Yarı Final Serisi'nin dördüncü maçında Dallas Mavericks, sahasında Phoenix Suns'ı 111-101 ile geçerek seride durumu 2-2'ye getirdi.

09 Mayıs 2022, Pazartesi 10:33 Son Güncelleme:
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Dallas, Phoenix karşısında 2-2'yi yakaladı

NBA Play-Off'larında konferans yarı finalleri heyecanı sürüyor. Batı Konferansı Yarı Final Serisi'nin dördüncü maçında Dallas Mavericks, sahasında ağırladığı Phoenix Suns'ı 111-101 mağlup etti. Serinin ilk iki maçını dış sahada kaybeden Dallas, 111-101 kazanılan dördüncü maç ile birlikte evinde seriyi 2-2'ye getirmiş oldu. 

Dallas Mavericks'te Luka Doncic; 26 sayı, 11 asist, 7 ribaunt ile oynarken Dorian Finney-Smith, 8 üçlük isabetiyle 24 sayı üretti. Jalen Brunson da karşılaşmayı 18 sayı, 4 ribaunt, 4 asist ile tamamladı. 

Phoenix Suns'ta Devin Booker, 35 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Jae Crowder 15 sayı, Deandre Ayton da 14 sayı, 11 ribaunt ile maçı tamamladı.

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